Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio lungo la strada statale 115, alle porte di Licata. A scontrarsi frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, un mezzo pesante del soccorso stradale e un’autovettura. Ad avere la peggio sono stati il conducente e i due passeggeri di quest’ultimo veicolo.

Si tratta di turisti. Una donna in particolare rimasta ferita gravemente è stata trasferita con l’elisoccorso in ospedale. Ad accorrere anche i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina e i poliziotti della sezione Volanti del Commissariato cittadino.