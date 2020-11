Scontro frontale lungo la strada statale 115, muore una donna. Tre feriti

Una donna di 59 anni di Licata, M.A.C., è morta e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale frontale, che si è verificato lungo la strada statale 115, poco prima delle due gallerie, tra Agrigento e Palma di Montechiaro.

A scontrarsi, per cause ancora in corso d’accertamento da parte della polizia Stradale di Agrigento, sono state un’autovettura, Volkswagen Golf, e un furgone. A perdere la vita una occupante, che si trovava a bordo dell’auto.

Le tre persone rimaste ferite, sono state trasportate negli ospedali “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e “San Giacomo d’Altopasso” di Licata.

Sul posto i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e quelli del distaccamento di Licata, gli agenti della Polstrada, e i poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro.

L’Anas ha reso noto che il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti le squadre Anas, e le forze dell’ordine.