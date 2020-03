Scontro fra scooter e auto: muore chef di Porto Empedocle

Un aspirante chef 25enne, di Porto Empedocle, Carlo Costanza, è morto a Milano, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il fatto è accaduto sabato sera in via Papiniano. Secondo la ricostruzione dell’accaduto, l’agrigentino si trovava a bordo di uno scooter che si è scontrato contro un’auto.

Il 25enne è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda. Dopo tre giorni di ricovero il cuore di Carlo si è fermato. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro.

Costanza ha frequentato il liceo scientifico “Leonardo”, per poi stabilirsi a Milano dove ha frequentare l’istituto Politecnico, e poi ha studiato nella scuola di Arte culinaria Cordon Bleu. Il suo grande sogno era quello di diventare uno chef stellato.