Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in viale Martiri della Libertà, in zona Playa, a Licata. Nello scontro sono stati coinvolti due scooter, di cui uno di Poste Italiane. Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, in un vicino terreno è atterrato l’elisoccorso. Uno dei due centauri avrebbe riportato ferite gravi. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la polizia Municipale.