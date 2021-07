Scontro fra moto e autocarro dei rifiuti, 26enne resta ferito

Un ventiseienne di Agrigento, ha riportato delle ferite, in un incidente stradale verificatosi ieri mattina, alle 10,30 circa, lungo via Cavaleri Magazzeni, tra Cannatello e San Leone. A scontrarsi sono stati una moto Ducati, di grossa cilindrata, in sella alla quale si trovava il ventiseienne, e un autocarro della nettezza urbana. Ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato sbalzato dalla sella, “volando” a diversi metri di distanza, e finendo pesantemente sul selciato.

I primi ad accorrere sono stati il conducente dell’autocarro, nonché dipendente della ditta per la raccolta dei rifiuti, e alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto, poco dopo, è sopraggiunta un’autoambulanza del 118. L’agrigentino, dopo le prime cure prestatigli direttamente sul luogo, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, di Agrigento.

Sono ancora in corso gli accertamenti da parte degli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia Municipale, che si sono occupati dei rilievi.