Tragico incidente stradale questa mattina intorno alle 6:30 sulla strada statale 188, in territorio di Montevago, nei pressi della cantina Corbera. A perdere la vita è stato lo chef Calogero Ippolito di 40 anni, di Gibellina, dipendente di un ristorante-pizzeria di Santa Margherita di Belìce. Per cause ancora in corso di accertamento, la minicar elettrica su cui viaggiava si è scontrata con un Fiat Doblò. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri della Stazione di Santa Margherita di Belìce e i loro colleghi della Radiomobile di Sciacca.

La circolazione è rimasta bloccata per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi. L’Anas, attorno alle 9,15, ha aggiornato le informazioni sulla viabilità: “Sulla strada statale 188 ‘Centro Occidentale Sicula’ il traffico è temporaneamente rallentato, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 74,500, a causa di un incidente tra due veicoli a Montevago, in provincia di Agrigento. Nel sinistro è deceduta una persona. Sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile”.

