Due donne e un uomo sono rimasti feriti in un incidente stradale che si è verificato, questa mattina, lungo la statale 115, fra Palma di Montechiaro e Licata. Una della occupanti è stata trasferita con l’elisoccorso del 118 al pronto soccorso dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Gli altri due feriti sono stati invece trasferiti con le ambulanze al presidio ospedaliero “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. A scontrarsi, per cause ancora in corso d’accertamento, sono state una Volkswagen Fox e una Hyndai IX30. La prima vettura, su cui viaggiava il solo conducente, dopo l’impatto è finita in una scarpata attigua alla carreggiata. A bordo della Hyndai invece c’erano le due donne. Sul posto, per liberare gli automobilisti intrappolati fra le lamiere contorte, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Licata. Gli agenti della polizia stradale di Agrigento hanno effettuato i rilievi. Carabinieri e agenti delle Volanti si sono occupati della viabilità.