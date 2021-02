Scontro fra due auto per l’asfalto scivoloso, ferita una donna

Una donna è rimasta ferita, in un incidente stradale avvenuto, a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, in via Giovanni XXIII, nel centro di Agrigento. Ad entrare in collisione una Mercedes, con alla guida un cinquantanovenne di Agrigento, e una Fiat Cinquecento X, condotta da una cinquantenne di Raffadali. Ad avere la peggio la donna trasportata in ambulanza al pronto soccorso del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”.

I medici le hanno diagnosticato traumi sparsi in varie parti del corpo. Da quanto si è appreso, non versa in gravi condizioni. Sul posto hanno operato gli agenti della squadra Infortunistica stradale della polizia Locale. Sono stati loro ad occuparsi dei rilievi, che serviranno a chiarire l’esatta dinamica dello scontro.

Dai primi accertamenti, il conducente della Mercedes, a causa della strada bagnata per la pioggia, mentre stava percorrendo l’arteria a scendere, è andato a sbattere contro l’altra vettura, proveniente dal senso opposto.