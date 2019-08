Un centauro di 23 anni è rimasto ferito nello scontro, che ha coinvolto il suo motociclo Piaggio, e un’autovettura Rover, condotta da un 59enne (nella foto). Il giovane è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ha riportato alcuni traumi, giudicati non gravi.

E’ successo in via Unità d’Italia, all’altezza di via Venezuela, a “San Giusippuzzu”. Sul posto gli agenti della squadra Infortunistica della polizia Locale, che si sono occupati dei rilievi.