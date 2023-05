Scontro fra auto e moto: feriti due studenti

Due giovani studenti sono rimasti feriti in un incidente stradale che si è verificato a Canicattì in via Carlo Alberto, nelle vicinanze del bivio per Delia. A scontrarsi una Fiat Multipla e una moto Kawasaki con a bordo i due ragazzi che abitano a Delia. Sbalzati dalla sella sono finiti sull’asfalto. Con le ambulanze sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì. Le ferite riportate non sarebbero gravi. Illeso il conducente della macchina, un uomo di Canicattì.