Due feriti in un incidente stradale avvenuto all’ora di pranzo in via Salvatore Scifo, tra il Quadrivio Spinasanta e la strada per Fondacazzo ad Agrigento. A scontrarsi una Gol Volkswagen e uno scooter Honda 300. L’impatto è stato violentissimo. Ad avere la peggio l’uomo alla guida del mezzo a due ruote. Con un’ambulanza del 118 è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Ha riportato dei traumi sparsi sul corpo. Al presidio ospedaliero è finito anche il passeggero della vettura. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura e i vigili del fuoco. Gli agenti della squadra Infortunistica stradale della polizia locale si sono occupati dei rilievi per accertare la dinamica del sinistro.

