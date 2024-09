Un automobilista è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la strada statale 115, all’altezza del bivio per Naro. A scontrarsi un camion e una Lancia Ypsilon. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’utilitaria, un quarantacinquenne di Palma di Montechiaro.

L’uomo con un’ambulanza del 118 è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Ha riportato traumi sparsi sul corpo ma per fortuna non è in pericolo di vita. Per precauzione era stato fatto atterrare anche l’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che si sono occupati dei rilievi.

I due veicoli, secondo una prima ricostruzione, viaggiavano in direzioni di marcia opposte. La dinamica del sinistro è in fase di accertamento.