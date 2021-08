Scontro auto e scooter: ferito centauro

Ha riportato diversi traumi in varie parti del corpo un quarantunenne di Agrigento, rimasto coinvolto, in uno scontro con un’automobile. L’incidente stradale si è verificato nelle ore serali nei pressi di Porta Aurea, in direzione di San Leone. A scontrarsi una Fiat Cinquecento, presa a noleggio, e condotta da una turista ventisettenne di Praga, in questi giorni in vacanza in Sicilia, e un ciclomotore Piaggio Liberty, con alla guida l’agrigentino.

L’impatto è stato violentissimo. Dopo l’urto l’uomo, è stato sbalzato dal mezzo a due ruote, andando a sbattere sull’asfalto. Stordito dalla “botta” è rimasto dolorante sul selciato. Immediata è partita la richiesta di soccorso al 112. In ambulanza è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

Al giovane centauro sono stati riscontrati diversi traumi, ma per fortuna non versa in pericolo di vita. Sul posto del sinistro sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti, i quali, si sono occupati dei rilievi, che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.