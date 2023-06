Scontro auto e scooter: due ragazzine in ospedale

Due ragazzine di 14 anni sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in via De Amicis a Canicattì. A scontrarsi una Fiat Punto ed uno scooter sul quale viaggiavano le due minorenni. Ad avere la peggio sono state proprio quest’ultime che, rovinate a terra, sono rimaste ferite. Con le ambulanze sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo”. Per fortuna non sono in pericolo di vita, ma i medici del nosocomio canicattinese, hanno diagnosticato un trauma cranico per una e la frattura ad una gamba per l’altra. La prognosi per entrambe è di un mese salvo complicazioni.