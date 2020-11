Scontro auto e camion sulla statale 115, un ferito

Un trentacinquenne è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 115, nel tratto tra Licata e Palma di Montechiaro, precisamente a Torre di Gaffe.

L’uomo viaggiava alla guida di una Bmw, che per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un camion. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento licatese e il personale sanitario del 118.

Il ferito è stato trasportato, con l’autoambulanza, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. Gli agenti della polizia Stradale di Agrigento, si sono occupati dei rilievi.