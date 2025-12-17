Un giovane è rimasto ferito in un incidente stradale che è avvenuto nel pomeriggio in via Unità d’Italia, all’altezza del bivio per Fontanelle ad Agrigento. Lo scontro ha coinvolto un’auto Bmw e una bici in sella alla quale c’era un uomo. Ad avere la peggio il ciclista rimasto ferito.

Ha riportato dei traumi sparsi sul corpo. Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno accompagnato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, per le cure necessarie. Dei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale si sono occupati gli agenti della polizia locale.

