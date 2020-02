Una ragazza di Agrigento è rimasta ferita in un incidente stradale, avvenuto alla rotatoria di Cannatello, in direzione San Leone. La giovane viaggiava a bordo di uno scooter, che si è scontrato con un’auto. Sul posto un’ambulanza, che ha trasferito il centauro in ospedale, e per i rilievi i vigili urbani della sezione Infortunistica stradale.