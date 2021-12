Scontro a pochi passi dal museo, due persone ferite

Due persone sono rimaste ferite, per fortuna in maniera lieve, in uno scontro tra autovetture, che si è verificato ieri sera, tra le vie Petrarca e Passeggiata Archeologica, a pochi metri dal Museo e da un distributore di carburanti. Coinvolte una Citroen C3, e una Alfa Romeo 159. Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118, che ha prestato le cure agli occupanti dei mezzi, mentre le forze dell’ordine si sono occupati dei rilievi, che serviranno alla ricostruzione dei fatti, e stabilire le responsabilità.