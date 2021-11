Ancora una sconfitta per la Seap Dalli Cardillo Aragona nella nona giornata di andata del campionato di Serie A2. La squadra di coach Stefano Micoli cede sotto i colpi di una scatenata CBF Balducci Macerata. Al PalaMoncada non c’è stata mai partita, netta la differenza dei valori in campo e punteggio nettamente a favore delle ospiti. Un 0-3 veloce, dopo un’ora e 5 minuti di partita, con questi parziali: 15-25, 14-25, 16-25.

La Seap Dalli Cardillo Aragona è mancata in tutti i fondamentali e non mai riuscita ad impensierire le quotate avversarie. Coach Micoli, ancora privo di Stival e Zech, ha schierato il solito sestetto con Caracuta al palleggio, Zonta opposto, Cometti e Negri al centro, Dzakovic e Moneta di banda e Vittorio libero. Nel corso della partita hanno trovato spazio Bisegna al centro e Casarotti in regia. Il Macerata di coach Paniconi è sceso inizialmente in campo con Ricci al palleggio, Stroppa opposta, Cosi e Pizzolato centrali, Fiesoli e Michieletto martelli-ricevitori, Bresciani libero. Dalla panchina sono entrate Gasparroni, Ghezzi, Peretti, Martinelli.

Inizio di partita equilibrato, poi il Macerata mette il turbo e non stacca più la spina, martellando Aragona da ogni zona del campo: 2-8, 6-16, 11-21. Il sestetto ospite gioca un’ottima pallavolo e chiude il set agevolmente con dieci punti di scarto. Anche il secondo set è un monologo di Michieletto e compagne; di contro una Seap Dalli Cardillo Aragona inconsistente e fallosa: 2-8, 8-16, 13-21.

Tutto funziona a meraviglia in casa Macerata che chiude in fretta anche il secondo parziale 14-25. Nel terzo set c’è un leggero equilibrio nella parte inziale e nella fase centrale con le padrone di casa che provano a tenere testa alle ospiti: 6-8 e 11-16. Poi l’Aragona alza bandiera bianca e cede di schianto: 14-21 e 16-26.

A fine gara la società della Seap Dalli Cardillo Aragona ha premiato la migliore in campo e la migliore top scorer del match. Entrambi i premi, messi in palio dagli sponsor CVA di Canicattì e Blanco Azienda Dolciaria di Niscemi sono andati alla schiacciatrice del Macerata Francesca Michieletto. Il premio MVP CVA Canicattì, con il prestigioso vino Centuno in versione magnum, è stato consegnato dal comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, il Colonnello Vittorio Stingo, mentre il premio Top Scorer del match “Dolcemente Blanco”, il gustosissimo panettone al pistacchio, è stato consegnato alla Michieletto dal Comandante della Capitaneria di porto di Porto Empedocle, Fabio Serafino.