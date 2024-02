La Moncada cede contro Rimini 73-61

Comincia con una sconfitta la fase ad orologio per la Moncada Agrigento, che cede in un caldissimo Pala Flaminio con un punteggio di 73-61, pur rimanendo in partita fino all’ultimo quarto. Dopo un avvio difficile Agrigento entra in partita ma non bastano i soli Ambrosin con 16 punti, Chiarastella 13 e Cohill 10 a tirare la baracca. Alla Moncada serviva un’impresa ed una prova corale per avere ragione della strafavorita Riviera Banca, con all’attivo ben quattro successi nelle ultime cinque partite, mentre la Moncada di Calvani – subentrato in corso d’opera, come il collega Dell’Agnello – è riuscita a vincere appena sei partite nel suo girone, perdendo l’ultima a Latina. La sfida si apre con un ottimo avvio per la squadra di casa, che guadagna un vantaggio di 5-0 grazie a Simioni. Agrigento reagisce grazie a una schiacciata di Polakovich e a una tripla di Fabi che pareggia i conti a 5-5. Nonostante un solido tentativo di rimonta da parte della Moncada con Ambrosin e Chiarastella che contribuiscono con dei punti cruciali, è Rimini a mantenere il controllo del gioco, grazie soprattutto ai liberi di Masciadri e ai canestri di Tomassini. Gli unici punti dell’ex Alessandro Grande arrivano sul suono della prima sirena, 21-16 al termine del primo quarto. Nel secondo quarto, è ancora Tomassini ad aprire le danze portando Rimini sul 23-16, seguito da Masciadri che segna entrambi i tiri liberi fino al +9. Agrigento cerca di reagire con Ambrosin che, subendo fallo, trasforma il tiro libero aggiuntivo, 25-19. Tuttavia, i bianco rossi rispondono con una tripla di Scarponi e un canestro di Tomassini: è +11. Nonostante i tentativi di recupero con Ambrosin e Cohill, il Riviera mantiene il controllo fino al 43-33 al termine del secondo quarto. Al rientro dalla pausa, Rimini continua a mantenere il vantaggio, con Cohill e Ambrosin che cercano di ridurre il divario. Sono le triple di Tassinari e Tomassini che blindano il punteggio a 53-46 alla fine del terzo periodo. Al rientro, nonostante Agrigento tenti un’ultima rimonta con Chiarastella e Meluzzi, Rimini rimane saldo fino al 73-61 finale. Ora Agrigento si prepara ad affrontare Forlì in casa propria.

RivieraBanca Basket Rimini: Giovanni Tomassini 17 (4/5, 3/5), Alessandro Simioni 14 (5/8, 1/2), Stefano Masciadri 12 (4/4, 0/3), Alessandro Scarponi 9 (0/0, 3/5), Andrea Tassinari 8 (1/1, 2/5), Justin Johnson 4 (2/7, 0/2), Derrick Marks 4 (1/5, 0/4), Simon Anumba 3 (0/1, 1/2), Alessandro Grande 2 (1/3, 0/6), Francesco Pellegrino 0 (0/0, 0/0), Adamu adam Abba 0 (0/0, 0/0), Simone Bonfè 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 7 / 7 – Rimbalzi: 42 11 + 31 (Justin Johnson 18) – Assist: 17 (Stefano Masciadri 6).

Moncada Energy Agrigento: Lorenzo Ambrosin 16 (6/13, 1/2), Albano Chiarastella 13 (2/2, 3/6), Dwayne Cohill 10 (2/8, 2/2), Davide Meluzzi 7 (2/5, 0/1), Agustin Fabi 5 (0/0, 1/3), Nicolas Morici 4 (2/3, 0/3), Mait Peterson 4 (2/5, 0/0), Jacob Polakovich 2 (1/5, 0/0), Emanuele Caiazza 0 (0/2, 0/0), Alessandro Sperduto 0 (0/0, 0/0), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 6 / 13 – Rimbalzi: 31 5 + 26 (Lorenzo Ambrosin 7) – Assist: 10 (Lorenzo Ambrosin 5).

Arbitri Caforio, Moretti e Picchi