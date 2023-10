Alla fine della partita, Marco Coppa, l’allenatore dell’Akragas, ha mostrato chiari segni di amarezza mentre cercava di analizzare la sconfitta subita contro il Real Casalnuovo. Questa sconfitta in Campania ha lasciato dietro di sé una sensazione di rimpianto e delusione. Fino al momento del calcio di rigore segnato dai padroni di casa, la squadra del Gigante aveva mostrato un’impeccabile organizzazione tattica in campo.

Anche il tecnico biancazzurro ha ammesso, al termine della partita, che fino a quel momento i suoi giocatori avevano dimostrato un grande impegno tattico. Ha dichiarato: “Fino a quel momento, i ragazzi avevano messo in campo un’encomiabile disciplina tattica. Avevamo preparato la partita in quel modo, consapevoli che l’avversario cercava a tutti i costi la vittoria, e avevamo puntato sulle ripartenze. Avevamo pianificato attentamente la partita durante la settimana, ma purtroppo il calcio di rigore ha sconvolto i nostri piani. Come al solito, ci è mancata la concretezza in zona gol, dove avremmo dovuto segnare e capitalizzare alcune ripartenze nel primo tempo.”

Coppa ha evitato di entrare nel merito delle decisioni arbitrali, dicendo: “Non desidero più commentare le decisioni degli arbitri. Anche oggi, c’è stato un rigore contro di noi, mentre ne avremmo potuto ottenere uno a nostro favore. Ora ci concentreremo su una settimana di lavoro normale, finalmente, e speriamo di consolidare alcuni concetti in vista della prossima partita.”