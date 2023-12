Che rabbia per Agrigento, che al PalaSojourner perde di un solo punto dopo aver lottato per 4 quarti ed essere rimasta in corsa per il colpaccio fino all’ultima sirena. La squadra di coach Damiano Pilot trova in Cohill l’autentico trascinatore, ma per coach Alessandro Rossi è il solito Johnson stellare a fare la differenza con 26 punti. Rieti conduce fin dalla prima frazione, ma Agrigento non molla di un centimetro e guidati da Sperduto e Cohill tornano a contatto per il finale in volata. Per Rieti, oltre a Johnson, in doppia cifra anche il capitano Spanghero, un ottimo Ancellotti, così come Hogue, Italiano e Petrovic.

Prima della partita, è stato osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria di tre persone: Ezio Cardaioli, ex allenatore della Sebastiani Rieti, scomparso all’età di 88 anni; l’ex giocatrice azzurra Mariella Melon; e Noemi Roberti, una giovane reatina deceduta in un incidente stradale. La curva del Rsr ha dedicato uno striscione in memoria di Noemi. Il gioco è iniziato con un avvio impreciso al tiro da entrambe le squadre. Rieti ha preso il controllo dopo cinque minuti con i tiri liberi di Johnson seguiti da una tripla di Petrovic, raggiungendo il punteggio di 5-6. Il secondo quarto è terminato con Rieti in vantaggio 42-33. Nel secondo tempo, Rieti ha mantenuto il controllo e, nonostante il tentativo di rimonta di Agrigento, ha chiuso il terzo periodo avanti di sette punti. Alla fine, Agrigento ha lottato per avvicinarsi, ma Rieti ha vinto di misura con un punteggio finale di 85-84. Mercoledì al PalaMoncada arriva Milano

Il tabellino del match:

REAL SEBASTIANI RIETI vs MONCADA ENERGY AGRIGENTO 85-84 (parziali: 16-19; 26-14; 16-18; 27-33).

REAL SEBASTIANI RIETI: Sanguinetti, Frattoni, Petrovic 11, Bidarra, Piccin, Hogue , Ancellotti 12, Johnson 26, Raucci, Italiano 11, Spanghero 12.

Coach: Alessandro Rossi.

MONCADA ENERGY AGRIGENTO: Ambrosin 8, Traore, Meluzzi 6, Cohill 29, Ronca, Caiazza, Morici, Sperduto 26, Peterson 4, Polakovich 11

Coach: Damiano Pilot

Arbitri: Vita, Bonotto e Bertuccioli