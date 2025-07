Dalla tarda serata di domenica, 13 luglio, non si hanno più notizie di un quindicenne del posto: Jonathan I. Il telefono cellulare del ragazzo è spento. I tentativi di rintracciarlo, fatti da forze dell’ordine, genitori e amici, sono andati a vuoto. Dopo la segnalazione della scomparsa è stato attivato il piano di ricerche. Carabinieri, poliziotti, vigili urbani e volontari stanno perlustrando l’intera cittadina marinara. L’adolescente sarebbe stato visto per l’ultima volta nella tarda serata di ieri in compagnia di una coetanea.

Poi si è volatilizzato nel nulla. Le forze dell’ordine hanno già ascoltato i familiari dell’adolescente. Con il passare delle ore, inevitabilmente, cresce l’apprensione. Anche la nostra redazione lancia un appello: chiunque avesse notizie o ritenga di aver visto il quindicenne, contatti immediatamente il 112, il Comando provinciale dell’Arma dei carabinieri o la Stazione cittadina o ancora il Commissariato di Porto Empedocle. Le ricerche sono state estese in tutta la provincia e in altre zone dell’isola.

