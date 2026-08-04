E’ stato ritrovato sano e salvo il 66enne di Canicattì di cui si erano perse le tracce dal primo pomeriggio di ieri. L’uomo è in buone condizioni. Rientrato l’allarme che aveva fatto scattare il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Si sarebbe allontanato volontariamente per motivi sconosciuti.

Le operazioni, coordinate dalla Prefettura di Agrigento, hanno visto impegnati i carabinieri, i vigili del fuoco e gli altri enti preposti, con il supporto anche di un elicottero dell’Arma che ha sorvolato l’area delle ricerche.

L’allarme era scattato dopo che il 66enne si era allontanato a piedi, lasciando il telefono cellulare all’interno della propria auto e inoltrandosi nelle campagne di contrada San Filippo, tra Canicattì e Delia.

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