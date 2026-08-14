Non si hanno più notizie di Luigia Narbone, 69 anni, che ieri mattina si è allontanata dalla propria abitazione di Canicattì senza fare più ritorno. La donna si è allontanata a piedi. A lanciare l’allarme sono stati i familiari che hanno formalizzato denuncia ai carabinieri.

E’ stato avviato il piano di ricerca persona. Al momento della scomparsa indossava una maglia bianca a fiori, un pantalone nero, scarpe nere chiuse e aveva con sé una borsa bianca. È alta circa un metro e 65, pesa 65 chili e ha capelli bianchi e neri.

Chiunque abbia visto la donna o abbia informazioni utili può contattare le forze dell’ordine.

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