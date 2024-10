“E’ scomparsa una ragazza ad Agrigento, nel convento di Santo Spirito, nella struttura cala il silenzio, non vogliono denunciare”. Inizia così il video realizzato da una giovane donna che parla di un’agrigentina, a suo dire ospite del monastero, di cui non si avrebbero più notizie da un po’ di giorni. Il filmato in poco tempo è diventato virale sui social e sta facendo il giro lungo tutta la Penisola. Le forze dell’ordine hanno già acquisito le immagini e stanno facendo tutte le verifiche del caso. Al momento la vicenda è avvolta dal mistero più assoluto e c’è chi dice che si tratta di una fake news.