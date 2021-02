Scomparsa Giusi Carreca, Micciche’: “una figura poliedrica, molto apprezzata”

Tanti gli attestati di cordoglio per la scomparsa di Giusi Carreca. Io sindaco di Agrigento, Franco Micciche’, ricorda la figura dell’agrigentino e afferma: “era una figura poliedrica, molto nota e apprezzata in vari campi per la passione che metteva in tutto ciò che faceva. Si è distinta in teatro, sin dai tempi del “Punicipio” di Michele Guardì, fino a qualche mese fa con la regia di Gaetano Aronica. Ma anche in politica è stata figura di primo piano essendo stata una delle più apprezzate dirigenti del Pci e del Pd. In questa veste è stata anche consigliere provinciale e comunale. Dovunque si mettesse, si faceva notare e apprezzare. Ed è per questo che oggi, a nome mio e di tutta l’amministrazione, voglio darle pubblicamente merito per quello che ha fatto mentre alla famiglia invio le più sentite condoglianze”.