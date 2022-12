Scomparsa di Papa Benedetto XVI, commozione del deputato regionale Rosellina Marchetta.

Il deputato agrigentino Rosellina Marchetta, esprime “commozione per il ritorno alla casa del Padre del Papa emerito, il mondo cattolico oggi vive una giornata di tristezza per la morte di Papa Benedetto XVI, un Papa che ha segnato in modo indelebile la storia della chiesa” . “Un gigante di umanità, dottrina, fedeltà al Magistero– dichiara Marchetta- un servo fedele della Chiesa e profondo e profetico teologo anche se non sempre pienamente compreso per la sua visione profetica. Fedele interprete del Vangelo il suo impegno è stato la lotta al relativismo etico e culturale. La sua Enciclica “Dio è amore” manifesta la centralità di Dio come fonte di carità.“Ci mancherà la sua lucidità, la sua mitezza e profondità teologia , conclude il deputato. “A lui va la nostra riconoscenza e filiale affetto”. L’on. Marchetta da anni è impegnata sul versante dell’ associazionismo di ispirazione cristiana.