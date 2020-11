Scivola e lascia la moto per non finire sotto un furgone, giovane ferito

Scivola con la moto, e con un salto, evita di finire sotto un furgone, proveniente dalla parte opposta. Un 22enne di Agrigento è rimasto ferito, in un incidente stradale avvenuto in via Cavaleri Magazzeni, tra San Leone e il Cannatello.

Il mezzo a due ruote, una Honda, ha terminato la sua corsa sotto il furgone, condotto da un 21enne, anche lui di Agrigento. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Ha riportato traumi sparsi non gravi. Ad occuparsi del sinistro gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia Locale.