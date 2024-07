Braccia incrociate, in tutta la Sicilia, per i tanti operatori che con il lavoro, ancor di più nel periodo estivo, garantisco la fruibilità dei siti archeologici e culturali in tutte le province. Uno sciopero proclamato unitariamente dalle sigle sindacali con cui i lavoratori Asu operanti nel settore dei beni culturali incrociano le braccia dal 26 luglio al 4 agosto.

Una protesta significativa, che giunge a seguito delle numerose richieste d’incontro, purtroppo rimaste senza risposta.

Ad Agrigento, questo mattina, si è tenuto un presidio di lavoratori alla Valle dei Templi precisamente all’ingresso del tempio di Giunone. Prsente la segreteria regionale sindacato Ugl guidata dal segretario regionale Ernesto Loverso, il segretario provinciale Lino Lucchese, il segretario provinciale della provincia di Agrigento Roberto Lauria e il dirigente coordinatore Francesco Passarello.