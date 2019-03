Scivolano e si fanno male: due feriti a Piazza Pirandello

Questa mattina, nel giro di poche ore, in piazza Pirandello, di fronte il palazzo comunale, due persone sono scivolate sulla cera e rovinate per terra quasi sicuramente a causa del percolato rilasciato dalle fiaccole durante la sfilata del mandorlo in fiore. Da quello che riferiscono i testimoni, gli sfortunati, soccorsi da personale del 118, hanno dovuto ricorrere alle cure dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento a causa delle ferite riportate.