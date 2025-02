Oggi, 26 febbraio 2025, presso lo Spazio Temenos di Agrigento, si è tenuta una conferenza di grande rilevanza scientifica sul tema “La scienza del mare e i cambiamenti climatici”, nell’ambito del programma “Le Colonne Portanti della Nostra Identità”, promosso dal Liceo Scientifico “Leonardo”.

L’incontro ha visto come protagonista il professor Mario Sprovieri, Direttore dell’Istituto di Scienze Marine (CNR-ISMAR) di Venezia, che ha presentato un affascinante approfondimento sulla variabilità naturale del clima e del sistema oceano, analizzando periodi geologici cruciali come il Cretacico e il tardo Neogene. Utilizzando avanzati metodi scientifici, tra cui traccianti isotopici, chimici e biologici, Sprovieri ha illustrato come questi strumenti possano contribuire a comprendere meglio le dinamiche marine e i cambiamenti climatici che hanno modellato il nostro pianeta.

Un aspetto fondamentale della conferenza è stato lo studio dei potenziali meccanismi di trasferimento di contaminanti organici e inorganici in aree marino-costiere fortemente antropizzate, un tema particolarmente rilevante per la sostenibilità ambientale e la tutela degli ecosistemi marini.

L’incontro, che ha riscosso un grande interesse, ha permesso ai partecipanti di approfondire temi di grande attualità, promuovendo un dialogo tra scienza e società, e ribadendo l’importanza di una maggiore consapevolezza ambientale nella gestione delle risorse naturali. Un altro tassello del progetto Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, che continua a portare in città eventi di alto valore culturale e scientifico.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp