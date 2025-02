In vendita un abbonamento speciale per l’ultima parte della festa: Sciacca si gode il Carnevale. È un’edizione da record

L’organizzazione: registrato un boom di presenze e una crescita significativa nell’afflusso di visitatori per il Carnevale di Sciacca 2025, che si prepara a vivere le sue giornate più intense. Il pubblico, entusiasta della qualità e della varietà degli eventi, può ora acquistare un abbonamento speciale per partecipare all’ultima parte della festa, che si svolgerà nelle giornate di venerdì 28 febbraio, sabato 1 e domenica 2 marzo.

Il Carnevale di Sciacca, giunto alla sua edizione 2025, è in assoluto uno degli eventi più attesi dell’anno. Dopo il grande successo dei primi giorni, con migliaia di visitatori che hanno affollato il centro della città per assistere alle sfilate dei carri allegorici e agli spettacoli, l’evento entra nel vivo con il suo programma più ricco. Numerose attività, concerti, esibizioni e la partecipazione di ospiti di fama nazionale arricchiscono questa edizione da record.

L’organizzazione del Carnevale di Sciacca ha registrato numeri straordinari, con oltre 100.000 presenze nei primi giorni e una crescita delle vendite dei biglietti, anche grazie all’introduzione dell’abbonamento speciale. Quest’ultimo consente ai visitatori di assistere agli ultimi eventi con una tariffa vantaggiosa, comprendendo l’accesso alle sfilate, agli spettacoli serali e alle numerose attività collaterali previste per il 28 febbraio, il 1° e il 2 marzo.

Con il suo mix di tradizione, spettacolo e divertimento, il Carnevale di Sciacca si conferma come uno degli appuntamenti più importanti e seguiti d’Italia, capace di attirare turisti da tutta la Sicilia e anche da fuori regione. Tra le novità di quest’edizione, oltre alla presenza di gruppi mascherati e imponenti carri allegorici, ci sono anche concerti e spettacoli esclusivi, come quello di Dargen D’Amico il 28 febbraio e il “Carolina Show” di Carolina Benvenga per i più piccoli il 23 febbraio.

Il Carnevale di Sciacca, con i suoi 399 anni di storia, è ormai un simbolo della città e una delle manifestazioni di carnevale più longeve e celebri d’Italia. Non è solo una festa, ma una vera e propria celebrazione della cultura e delle tradizioni locali, unendo l’arte dei carri in cartapesta, le danze e la musica per creare un’atmosfera di pura magia.

L’abbonamento speciale è disponibile online su www.carnevalesciacca.it e www.ticketsms.it, con prezzi vantaggiosi per chi desidera godersi fino in fondo l’ultima parte di questa edizione da record del Carnevale di Sciacca. Non mancheranno anche eventi pensati per tutta la famiglia, con attività per i bambini e una serie di performance in tutti gli angoli della città.

Un’edizione che non delude, quindi, e che si appresta a concludersi con una grande festa, regalando al pubblico ancora tante emozioni e momenti indimenticabili.

INFO E BIGLIETTI

I biglietti sono disponibili su: www.carnevalesciacca.it e www.ticketsms.it

Tariffe biglietti:

BIGLIETTO GIORNALIERO (€ 7,00 + € 1,00 ddp) – Totale € 8,00

ABBONAMENTO 5 GIORNATE (€ 13,00 + € 2,00 ddp) – Totale € 15,00

Ingresso gratuito per:

Bambini di altezza inferiore a 120 cm

Residenti all’interno del circuito

Disabili con accompagnatore (Legge 104 art. 3, comma 3)

Professionisti e titolari di attività nel circuito

I biglietti sono anche disponibili presso i punti fisici nel comune di Sciacca e hinterland, e direttamente al corso mascherato.

Informazioni per i gruppi:

Per i gruppi di minimo 25 persone (non residenti), è prevista una scontistica di 2 biglietti omaggio. Prenotazioni via mail a [email protected].

