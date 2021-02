Sciacca, al via rinnovo concessioni commercio su aree pubbliche

Il Comune di Sciacca, con lo Sportello Unico Attività Produttive, ha dato avvio alle procedure per il rinnovo delle concessioni per chi esercita il commercio su aree pubbliche.

“I titolari delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e posteggi isolati (ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli) aventi scadenza 31 dicembre 2020, dovranno presentare al Comune di Sciacca, entro il 15 marzo 2021, una comunicazione per il rilascio della nuova concessione”, fa sapere il sindaco, Francesca Valenti.

Un avviso con tutti i dettagli, a firma del dirigente del quinto Settore Settore Giovanni Bono, è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Sciacca con allegato il modello per la “comunicazione per la rilevazione e aggiornamento .della banca dati dei titolari delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche per il rinnovo delle relative concessioni”.

Le comunicazioni dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata inviata al seguente indirizzo: suapsciacca@comunedisciacca.telecompost.it

La nuova concessione sarà valida fino al 31 dicembre 2032.