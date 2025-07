Al via la mostra tra luce e ombra

E’ stata presentata nella saletta del Teatro Samonà, la mostra d’arte “Caravaggio tra l’oscurità e la luce” che verrà inaugurata venerdì 1° agosto con i patrocini della Presidenza della Regione Siciliana e dell’Assessorato Regionale Beni Culturali oltre che del Comune di Sciacca e del Libero Consorzio provinciale di Agrigento. Presenti alla conferenza stampa il sindaco di Sciacca, Fabio Termine e i componenti la sua Giunta; il curatore della mostra, Denis De Pauli e gli amministratori delle due società produttrici dell’evento espositivo: Salvatore Lacagnina per “Navigare” e Tania Spitaleri e Marco Mariani per “Mediterraneo Arte”.

Il curatore Denis Depaoli ha illustrato le cinque sezioni della mostra e i relativi percorsi al fine di poter far fruire visivamente il pubblico, in occasione dell’esposizione dei ventidue capolavori. La mostra rimarrà aperta fino al prossimo 14 dicembre.

L’evento espositivo non beneficia di contributi pubblici e le società produttrici stanno investendo le loro risorse sull’evento, sulla città di Sciacca e sul suo patrimonio architettonico come il teatro Samonà per promuovere un nuovo sviluppo culturale del territori. L’appuntamento è per il 1° agosto alle ore 11 e 30 per il taglio del nastro e per il giro istituzionale della mostra.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp