Schifani prende tempo, Minardo apre il caso: Forza Italia vuole cambiare passo in Sicilia

Il commissario regionale azzurro parla di una «proposta politica completamente nuova». Il presidente della Regione annuncia decisioni a breve.

Le parole di Nino Minardo dopo il confronto con i vertici provinciali del partito aprono un nuovo fronte nel centrodestra siciliano. Schifani risponde senza scoprire le carte: «Sto valutando le decisioni da assumere».

Non c’è, al momento, una rottura formalizzata. Ma il messaggio arrivato da Forza Italia è politico e guarda al futuro della coalizione. Sullo sfondo anche l’inchiesta che coinvolge Gaetano Armao.

PALERMO – Una frase, più di altre, ha acceso il confronto dentro Forza Italia: «In Sicilia occorre una proposta politica completamente nuova».

A pronunciarla è stato Nino Minardo, commissario regionale del partito, al termine della riunione a porte chiuse con i segretari provinciali. Un confronto interno che, però, adesso ha assunto una dimensione politica più ampia.

Perché se Forza Italia chiede un «cambio di passo», la domanda diventa inevitabile: cosa deve cambiare?

Il presidente della Regione Renato Schifani non ha risposto con una polemica e non ha anticipato le sue mosse. Ha scelto una formula prudente, ma che lascia aperto il confronto: «Prendo atto delle dichiarazioni dell’onorevole Minardo. In queste ore sto valutando, con senso di responsabilità, le decisioni da assumere, che comunicherò a breve».

Parole che spostano ora l’attenzione su Palazzo d’Orléans.

Il caso Armao resta sullo sfondo

A rendere più delicato il momento c’è anche la vicenda giudiziaria che riguarda Gaetano Armao, per il quale la Procura di Palermo ha chiesto una misura cautelare per corruzione. L’ex consigliere giuridico di Schifani si è dimesso dall’incarico e ha respinto le accuse.

Una nuova fase?

Minardo non ha annunciato una rottura con Schifani. Il suo intervento sembra piuttosto voler aprire una riflessione sul modo in cui Forza Italia deve affrontare la prossima fase politica: più presenza nei territori, maggiore apertura alla società e un progetto capace di guardare oltre l’attuale assetto.

Ma proprio qui si trova il punto politico della vicenda.

La «proposta completamente nuova» riguarda soltanto Forza Italia o può tradursi in un ripensamento degli equilibri della maggioranza?

Per ora non ci sono risposte ufficiali. E nessuno ha annunciato dimissioni o una crisi di governo.

C’è però un confronto che è uscito dalle stanze del partito ed è arrivato direttamente sul tavolo del presidente della Regione.

Schifani ha fatto sapere che deciderà a breve.

La prossima mossa, adesso, è la sua.

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