Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, dopo una riunione con i componenti della Cabina di regia regionale per la crisi idrica, riunita questa mattina a Palazzo d’Orleans e coordinata dal capo della Protezione civile Salvo Cocina, ha fornito delle direttive , tra le quali, quella di individuare le criticità più urgenti a cui trovare soluzioni a breve termine, ma contemporaneamente guardare oltre l’emergenza, a modelli diversi capaci di rendere il sistema idrico pronto ad affrontare stagioni scarse di piogge.

“È necessario fissare le priorità che necessitano interventi urgenti – afferma Schifani – a cominciare dal potenziamento delle reti idriche delle città, con riparazioni per evitare perdite inaccettabili e con la costruzione di nuove condutture, come quella di Agrigento, che abbiamo finanziato con 37 milioni di fondi Fsc e i cui lavori partiranno a breve grazie all’anticipazione di 10 milioni di euro del governo regionale. Seguiremo da vicino le procedure per la riattivazione dei dissalatori dismessi di Porto Empedocle, Gela e Trapani, installando tre moduli mobili entro giugno, per i quali abbiamo già trasferito 10 milioni di euro al commissario nazionale incaricato Nicola Dell’Acqua”.

Il governatore ha sottolineato l’importanza di fare in modo che sempre più acqua possa essere raccolta negli invasi. Per far questo, “i nostri dipartimenti regionali competenti stanno lavorando ai progetti di ripulitura delle traverse laterali che possano portare maggiori volumi d’acqua alle dighe. Entro dicembre saranno appaltati i lavori, sul rispetto dei tempi vigilerà la Cabina di regia”, ha aggiunto il presidente della Regione.

La quantità d’acqua all’interno della diga Ancipa, intanto, continua gradualmente ad aumentare ed è arrivata a oltre 800 mila metri cubi. E sono in corso di completamento i lavori del bypass dell’acquedotto di Blufi che convoglierà l’acqua dei nuovi pozzi di Butera e di Mazzarino, oltre a quella già in rete e consentirà già venerdì prossimo di sganciare completamente Caltanissetta e San Cataldo dal sistema Ancipa.

