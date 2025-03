Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans, a Palermo, ha annunciato un’indagine della Corte dei Conti sulla gestione della crisi idrica in Sicilia. “In piena emergenza siccità – ha detto -, ma è arrivata sul mio tavolo una nota della Corte dei Conti che mi formalizzava l’avvio di un’azione di controllo contestuale sui provvedimenti che stavamo prendendo sulla complessa e delicata emergenza idrica”.

Il governatore sulle possibili dimissioni dell’assessore regionale all’Energia, Roberto Di Mauro ha detto: “Non ho parlato con lui di questo fatto. Girano notizie su dimissioni ma non posso né confermare e nemmeno smentire. Se lui assumerà questa determinazione, nella correttezza che lo contraddistingue, me lo comunicherà”.

Schifani ha anche accennato al botta e risposta con la Corte dei Conti sulla vicenda della realizzazione dei posti letto ospedalieri in terapia intensiva e subintensiva. “La vicenda della Corte dei Conti mi rattrista – ha continuato – Fino a che punto la sua attività di controllo, che nessuno contesta, può travalicare la capacità dell’azione amministrativa? Ho fortemente e sempre creduto nelle istituzioni e nel rapporto tra poteri dello Stato. In queste occasioni non tutto brilla”.

