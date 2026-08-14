Incidente stradale questa mattina in contrada San Benedetto tra i territori di Agrigento e Favara. Cinque persone ferite. L’automobile su cui viaggiavano, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada.
Il mezzo poi si è ribaltato dopo avere abbattuto una recinzione ai bordi della strada. I feriti con le ambulanze del 118 sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie.
Gli agenti della polizia locale si sono occupati dei rilievi e della viabilità.
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