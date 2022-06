Ha perso il controllo della sua moto da cross, e s’è schiantato a terra. Un ventenne favarese è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto, nel pomeriggio, nei pressi della via Francia, a Favara. Il giovane in elisoccorso è stato trasportato all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Avrebbe riportato un trauma cranico. Per i rilievi sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Municipale di Favara.