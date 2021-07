Schianto a pochi passa dalla Valle, due giovani feriti

Se la sono vista davvero brutta, ma sono usciti quasi illesi da un brutto schianto, due giovani residenti in un comune della provincia di Agrigento, finiti fuori strada con la loro automobile. L’incidente stradale si è verificato, ieri notte, in via Panoramica dei Templi, poco dopo il curvone del Tempio di Giunone.

I due viaggiavano a bordo di una Fiat Punto. All’improvviso il conducente ha perso il controllo dell’utilitaria, la quale, come una scheggia impazzita, dopo avere abbattuto la recinzione, ha centrato in pieno un albero, fermandosi in mezzo alla vegetazione.

I due occupanti sono stati soccorsi da alcuni automobilisti di passaggio, poi, presi in consegna dal personale medico del 118. Accorsi gli agenti delle Volanti per i rilievi.

Il conducente è stato sottoposto ad analisi, per verificare se avesse consumato alcolici, o droga, prima di mettersi a guidare. Gli esiti si conosceranno nelle prossime ore.