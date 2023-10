E’ morto l’agricoltore di 72 anni Piero Bilello di Santa Margherita di Belìce, rimasto vittima di un incidente in campagna con il trattore. L’uomo era alla guida di un mezzo cingolato con carello nel suo fondo agricolo in contrada “Montagnola” quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, il trattore si è ribaltato schiacciandolo. L’uomo con l’elicottero del 118 era stato trasferito al Trauma center di Palermo, dove è deceduto per le gravi le ferite riportate.