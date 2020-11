Schiacciato dal suo stesso furgone, muore un uomo

Dopo aver posteggiato il mezzo ha aperto il cancello della proprietà per poi dirigersi verso un capannone. Nel frattempo il furgone, che a quanto pare non era stato bloccato con il freno a mano, si è messo in movimento. La strada in discesa ha favorito la sua corsa, travolgendo il 51enne.

Casucci è stato trovato qualche ora dopo da alcuni parenti che erano andati in campagna. Questi ultimi hanno contattato i carabinieri e il 118. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso ma l’uomo era già morto.