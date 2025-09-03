Torna lo scavo-scuola della Scuola Normale Superiore a Agrigento con la sesta campagna archeologica in convenzione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. Per la prima volta sarà aperto al pubblico il cantiere di scavo nell’area dell’Ekklesiasterion, all’interno del Parco. Durante la visita, studenti, ricercatori e ricercatrici racconteranno i risultati delle ricerche in corso e accompagneranno chi parteciperà alla scoperta del lavoro archeologico, tra scavo, laboratorio e museo.

Il percorso si completerà con la visita alla mostra temporanea “Da Girgenti a Monaco. Da Monaco ad Agrigento”. Le attività di studio e ricerca sono svolte grazie alla collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, sotto la direzione scientifica di Gianfranco Adornato, docente di Archeologia in Normale, con il supporto del network universitario europeo Eelisa – European University. 19 e 26 settembre: Primo turno: ore 9 – Secondo turno: ore 11.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp