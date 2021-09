Scatta foto all’ex marito con la nuova compagna. scoppia lite fra le due donne

Incontra per strada il marito, con il quale è in corso la separazione, con la nuova compagna e con il cellulare scatta delle fotografie, verosimilmente, da potere utilizzare nelle sedi giudiziarie. La coppia se ne accorge, e tra le due donne scoppia la zuffa, con spintoni, schiaffi e calci. A riportare la calma fra le due è stato l’uomo, e alcuni passanti.

La lite è andata in scena nel quartiere di Villaseta. Le due donne, successivamente si sono recate dalle forze dell’ordine per denunciarsi a vicenda. Non è escluso l’arrivo di qualche provvedimento di allontanamento a carico di entrambe.