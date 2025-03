Ignoti malviventi hanno scassinata e svuotato la cassaforte del distributore di carburante “Eos Service Srl2 di contrada “Torre”, lungo la statale 386, in territorio di Ribera. Portati via 12 mila euro in contanti. E’ successo nelle ore notturne. I ladri per intrufolarsi nei locali hanno forzato la porta di ingresso dello stabile adibito ad uffici dell’area di servizio. I carabinieri della Tenenza di Ribera, dopo aver raccolto la denuncia da parte del gestore, hanno avviato le indagini per cercare di identificare gli autori del furto.

