Chi cerca uno scarico per la propria TMax 500 ha solo l’imbarazzo della scelta. In giro si trovano molti modelli, afferenti a numerose tipologie. Ma qual è la scelta migliore per chi punta sul sound? Ne parliamo qui, fornendo una panoramica delle soluzioni possibili. In chiusura, indicheremo un negozio di sicuro affidamento per acquistare un buono scarico per il TMax 500 della Yamaha.

Perché cambiare lo scarico della TMax 500?

Installare un nuovo scarico consente a tutte le moto di effettuare un cambio di passo. Ciò, però, vale soprattutto per la TMax 500, che vanta un’anima decisamente sportiva e aggressiva.

Il riferimento è proprio al sound, che grazie a scarichi nuovi, e scelti ad hoc, si fa più aggressivo e profondo, generando soddisfazione “acustica” negli appassionati e caricando di personalità la moto.

Nondimeno, l’installazione di un nuovo scarico può ridurre il peso complessivo della moto, migliorando la maneggevolezza e le prestazioni. Infine, il flusso dei gas di scarico, aumenta l’efficienza del motore e, di conseguenza, le performance generali.

Questi benefici, sound compreso, si traducono in una risposta dell’acceleratore più pronta e un’esperienza di guida più entusiasmante.

Scarichi omologati vs. non omologati: cosa scegliere?

Il primo elemento da considerare, quando si pensa a un nuovo scarico, è il “grado di omologazione”. Infatti, esistono scarichi omologati e non omologati.

Gli scarichi omologati rispettano le normative italiane ed europee in termini di emissioni acustiche e inquinamento. Sono certificati per l’uso stradale, garantendo che la moto resti conforme ai requisiti di legge, evitando multe e problemi con la revisione.

Gli scarichi non omologati, invece, spesso offrono prestazioni superiori grazie a una minore restrizione del flusso dei gas di scarico, ma non rispettano le norme ambientali e acustiche. Vengono utilizzati principalmente per competizioni su pista o eventi chiusi al pubblico.

Scegliere uno scarico omologato è la soluzione giusta per chi utilizza la moto su strade pubbliche e vuole evitare problemi legali.

Gli scarichi non omologati, di contro, sono adatti per motociclisti che cercano massime prestazioni in contesti dove le normative non si applicano. Montare scarichi non omologati su strada pubblica comporta, d’altra parte, rischi significativi: sanzioni, sequestro del veicolo etc.

Materiali degli scarichi: quali sono i migliori?

Un altro elemento da considerare, soprattutto se si pensa al sound, è il materiale con cui è realizzato lo scarico. In genere la scelta è tra acciaio inossidabile, titanio, fibra di carbonio.

L’acciaio inossidabile è uno dei materiali più comuni per gli scarichi delle moto. Offre un buon equilibrio tra durata e peso, produce un sound intenso e metallico, molto apprezzato dai motociclisti per il suo tono deciso e pulito.

Il titanio, invece, è leggero e resistente alla corrosione, utilizzato frequentemente in ambito racing. Gli scarichi in titanio generano un sound acuto e risonante, esaltando le alte frequenze e regalando un’esperienza sonora unica e aggressiva.

La fibra di carbonio è un materiale avanzato, scelto per la sua leggerezza estrema e l’aspetto estetico accattivante. Il sound prodotto da scarichi in fibra di carbonio è profondo e cupo, con un’attenuazione delle frequenze più alte, e offre un tono pieno ed elegante. Ogni materiale conferisce alla moto una firma sonora distinta, permettendo al motociclista di scegliere in base alle proprie preferenze acustiche.

A chi affidarsi?

Come avete visto, la scelta non manca. Il consiglio è di valutare appieno le proprie esigenze, soprattutto in termini di sound.

Come abbiamo visto, materiali diversi offrono sound diversi; tipologie diverse offrono performance diverse. Fondamentale, è bene ricordarlo, scegliere solo scarichi omologati se si progetta un futuro su strada per la propria moto. Quelli non omologati, infatti, sono riservati ai motociclisti impegnati nelle gare (a prescindere dal rango e dalla competizione).

