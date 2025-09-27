L’ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante è tornato in libertà. Lo ha deciso la Corte di Cassazione. A presentare ricorso ai giudici ermellini contro il decreto di carcerazione firmato dalla Corte di Appello di Caltanissetta è stato l’avvocato Giuseppe Panepinto. L’ordine di carcerazione è stato sospeso. Montante, condannato in via definitiva per corruzione e accesso abusivo allo Sdi, ha lasciato il carcere di Bollate, dove era recluso da qualche settimana. La pena da contare deve essere ricalcolata in un processo “bis” a Caltanissetta.

