Scarcerato dopo 17 anni, mafioso apre profilo facebook

Tornato in libertà dopo 17 anni di carcere, e un’ assoluzione per omicidio, ha aperto una pagina Facebook in cui dichiara l’amore per i suoi figli, gli stessi che gli consigliarono di seguire il percorso della propria madre, che dopo l’arresto cominciò a collaborare con la giustizia.

Protagonista il mafioso ed estorsore Pino Rizzo, 51 anni, che aveva la sua influenza criminale tra Cerda Sciara e Trabia in provincia di Palermo, braccio armato del boss Nino Giuffrè.

L’uomo vive con una donna a Campofelice di Roccella e ogni tanto scrive su Facebook frasi, che rimandano all’affetto e per i tre figli, due femmine e un maschio, che hanno cambiato nome e vivono con la madre.