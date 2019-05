Scappa all’alt e si scaglia contro carabinieri: arrestato

Un uomo di 61 anni di Realmonte è stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione impegnati in un posto di blocco dopo che lo stesso ha provato a sfuggire all’alt e dopo un breve inseguimento.

L’uomo è finito in manette per l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale dopo che è andato in escandescenze scagliandosi contro i Militari dell’Arma ed è stato denunciato inoltre per il possesso di due taglierini.

Al sessantunenne è stata elevata anche una sanzione complessiva di oltre 6 mila euro.

